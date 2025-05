Trump ' vogliamo studenti stranieri ma non chi crea problemi'

Donald Trump, nello Studio Ovale, ha espresso un desiderio chiaro: accogliere studenti stranieri, ma solo quelli che contribuiscono positivamente. In un contesto di crescente competizione globale per le menti più brillanti, il presidente critica Harvard, mettendo in luce un tema caldo: l’integrazione e la selezione dei talenti. Un punto interessante? La sfida di bilanciare apertura e sicurezza potrebbe riscrivere le regole dell’istruzione superiore americana. Vuoi sapere come?

Corte Usa blocca i dazi di Trump: "Non ha l'autorità per imporli" | Rubio: "Inizieremo a revocare i visti agli studenti cinesi"

La Corte USA ha bloccato i dazi di Trump, ritenendoli al di fuori delle sue competenze, mentre Rubio annuncia l'inizio della revoca dei visti agli studenti cinesi.

