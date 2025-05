Trump | Vogliamo studenti stranieri ma non chi crea problemi | Musk? Ha portato grandi cambiamenti farà avanti e indietro dalla Casa Bianca

Negli Stati Uniti, il dibattito sui visti per studenti stranieri si intensifica, con Trump che chiarisce: benvenuti a chi contribuisce, ma no ai problematici. Nel frattempo, Elon Musk si allontana dalla Casa Bianca, pur mantenendo un legame amichevole con il presidente. Questa dinamica riflette un cambiamento più ampio nel panorama politico e tecnologico, dove le alleanze si intrecciano in modi inaspettati. Riflessioni su come le innovazioni facciano fronte alle sfide globali.

Il presidente Usa dà il via alla revoca dei visti per gli stranieri. Musk ufficializza l'addio: non è più un funzionario speciale del governo ma resta "un amico del presidente". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump: "Vogliamo studenti stranieri ma non chi crea problemi" | "Musk? Ha portato grandi cambiamenti, farà avanti e indietro dalla Casa Bianca"

