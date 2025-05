Trump ufficializza l' uscita di Musk dall' Amministrazione Usa

In un colpo di scena che scuote il panorama politico e imprenditoriale, Donald Trump annuncia l'uscita di Elon Musk dall'amministrazione. Un addio che segna la fine di un'era in cui innovazione e burocrazia sembravano poter coesistere. Questo evento si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la semplificazione burocratica, tema caldo per molti cittadini. RiuscirĂ Musk a trovare nuove strade per rivoluzionare il settore pubblico?

In una conferenza stampa nello Studio Ovale, il presidente Donald Trump ha ufficializzato l’uscita di Elon Musk dal suo incarico alla guida del Dipartimento per l’Efficienza del Governo, l'agenzia creata per ridurre la burocrazia federale e simbolo dell’approccio dell’Amministrazione Trump. L'incontro, al quale Musk si è presentato con un occhio nero – glielo avrebbe fatto X, suo figlio di cinque anni, ha spiegato – e una maglietta nera con scritto The Dogefather, doveva servire a smorzare le voci su una frattura tra i due. In realtĂ , come sempre succede, Trump si è mostrato seduto alla scrivania con Musk in piedi accanto a lui, e l'addio si è trasformato in un comizio su tutte le questioni di politica estera ancora sul tavolo del presidente, infarcito dei cavalli di battaglia di Trump. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump ufficializza l'uscita di Musk dall'Amministrazione Usa

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

