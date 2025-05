Trump ' sapremo della tregua a Gaza oggi o domani'

"Siamo molto vicini" ad un cessate il fuoco a Gaza. Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale precisando che si saprà "oggi o forse domani".

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza

Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Gaza, «tregua nella Striscia di 60 giorni»: Israele accetta, ma Hamas dice no. La proposta di Witkoff, il rilascio degli ostaggi e i timori

La proposta c'è, ed è quella dell'inviato di Donald Trump, Steve Witkoff. Ma l'intesa no. Per tutta la giornata di ieri, tra Israele, Stati Uniti e uffici di ...

Gaza: ecco cosa prevede l’ultima proposta di tregua presentata dagli Usa a Israele e Hamas

La nuova proposta di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza presentata dall'inviato presidenziale speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, Steve Witkoff, a Israele e Hamas si articola in 13 punti ...