Il saluto di Trump a Musk segna un momento storico: un imprenditore che diventa simbolo di innovazione e ambizione americana. In un’epoca in cui il connubio tra tecnologia e politica è sempre più cruciale, l’incontro tra i due giganti invita a riflettere su come le idee visionarie possano trasformare il futuro. E se Musk fosse la chiave per ripensare il progresso? Non perdere l’opportunità di scoprire cosa ci riserva questo duo imperdibile!

Roma, 30 maggio 2025 – “Elon ha reso un servizio straordinario all’America ”. Così Trump ha salutato Elon Musk consegnandogli le chiavi della Casa Bianca. “Elon è uno dei più grandi imprenditori al mondo”. Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale per il saluto a Musk, vestito completamente di nero. Il presidente americano ha elogiato il miliardario per il suo lavoro al dipartimento per l'efficienza governativa. “Ci vorranno anni per ricostruire il sistema ma abbiamo iniziato”, ha aggiunto. "Oggi parliamo di un uomo di nome Elon, uno dei più grandi leader e innovatori aziendali che il mondo abbia mai avuto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump saluta Musk: “Ha fatto cose straordinarie per l’America”

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

