Trump ringrazia Musk | Innovatore

Trump non risparmia elogi per Elon Musk, definendolo un innovatore senza pari. In un periodo in cui l'innovazione è la chiave per affrontare le sfide globali, Musk ha dimostrato che la sua visione può cambiare le regole del gioco, anche in politica. Ma la vera domanda è: quali saranno i prossimi passi di Musk? La sua partenza potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per la tecnologia e il governo americano. Rimanete sintonizzati!

20.30 "Elon Musk è uno dei più grandi innovatori al mondo" e "ha portato un cambiamento colossale" nella gestione degli affari governativi a Washington. Così Trump saluta e ringrazia il patron di Tesla, che dopo quattro mesi lascia l'incarico nel governo Usa. "La mia uscita non è la fine del Doge ma l'inizio", dice Musk riferendosi al Dipartimento dell'Efficienza governativa che ha guidato finora. "Continuerò a consigliare il presidente", aggiunge. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La telefonata tra Edan Alexander e sua madre, Yael, segna un momento emozionante dopo la sua liberazione da Hamas.

