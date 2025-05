Trump ' Putin testardo? Lo è anche Zelensky'

In un clima internazionale sempre più teso, le parole di Donald Trump su Zelensky risuonano come un campanello d'allarme. Declaring entrambi i leader "testardi", il tycoon lancia un messaggio che invita a riflettere sulle relazioni geopolitiche attuali. In un mondo dove la persistenza può essere una virtù o un limite, quale direzione prenderà il futuro dei conflitti? La risposta potrebbe dipendere proprio da questa tenacia.

Donald Trump risponde che anche "Zelensky è testardo" ad una domanda su Vladimir Putin. Un giornalista prima ha chiesto al presidente se ritenesse che il leader del Cremlino sia "cattivo" e quando il tycoon non ha risposto gli ha posto la domanda se fosse "testardo". "Anche Zelensky lo è", ha detto Trump che poi ha ribadito di essere contrariato "dai razzi sulle città ucraine durante il negoziato".

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è

Domani, Istanbul diventa teatro di un atteso incontro tra delegazioni russe e ucraine, fortemente voluto da Vladimir Putin.

Guerra Ucraina, Trump: «Putin testardo? Lo è anche Zelensky». Mosca: «Nessun altro Paese a negoziati russo-ucraini»

Lo riporta ilmessaggero.it: Mosca intanto aspetta la riposta di Kiev sulla proposta di colloqui diretti a Istanbul il 2 giugno, ma boccia la richiesta ucraina di consegnare il suo memorandum prima dell'incontro.

Guerra Ucraina, Zelensky apre al vertice con Trump e Putin: “Pronto a qualsiasi formato per la pace”

Segnala fanpage.it: Il presidente ucraino Zelensky propone un vertice con Trump e Putin per rilanciare la pace e chiede nuove sanzioni contro Mosca ...