Trump perde Musk | l’imprenditore critica il bilancio e si dimette

In un clima politico sempre più teso, Elon Musk ha annunciato la sua uscita dall'amministrazione Trump, sottolineando una divergenza sulle scelte economiche. Questo evento segna un punto cruciale nel panorama imprenditoriale e politico, dove le alleanze si fanno fragili e le strategie di spesa sono al centro del dibattito. Il futuro dell'innovazione sembra dipendere da chi avrà il coraggio di sfidare l'ortodossia. Sarà Musk a guidare questa rivoluzione?

In un post sul suo social network X, Musk ha confermato la sua intenzione di lasciare l'incarico governativo, ringraziando Trump per avergli dato l'opportunità di contribuire ai tagli delle spese superflue. Tuttavia, l'imprenditore sudafricano ha anche evidenziato una crescente distanza rispetto alle priorità del presidente in materia di politica economica. "Il disegno di legge fiscale e di bilancio proposto dall'amministrazione Trump rischia di vanificare gli sforzi compiuti finora per rendere il governo più efficiente", ha dichiarato Musk. "Un aumento del deficit è inaccettabile e danneggerebbe gravemente il lavoro intrapreso dal DOGE.

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

