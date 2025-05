Trump Musk è uno dei più grande imprenditori al mondo

Donald Trump ha recentemente elogiato Elon Musk, definendolo uno dei più grandi imprenditori al mondo. Questo incontro nello Studio Ovale sottolinea un crescente trend: l'influenza dei leader tecnologici sulla politica e sull'economia globale. La fusione tra innovazione imprenditoriale e governance potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia americana. Interessante, non credi? Rimanere aggiornati su queste dinamiche può offrirci spunti preziosi per il futuro!

"Elon è uno dei più grandi imprenditori al mondo". Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale per il saluto a Musk. Il presidente americano ha elogiato il miliardario per il suo lavoro al dipartimento per l'efficienza governativa. "Ci vorranno anni per ricostruire il sistema ma abbiamo iniziato", ha aggiunto.

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

