Trump Israele e Hamas vicini a una tregua temporanea

Un accordo di tregua temporanea tra Israele e Hamas è più vicino del previsto, secondo Donald Trump. Questa notizia si inserisce in un contesto globale dove la ricerca di pace in Medio Oriente è diventata cruciale. L’ottimismo del presidente americano potrebbe segnare un cambio di rotta significativo, ma resta da vedere se le promesse si trasformeranno in azioni concrete. Un punto interessante? Le ripercussioni su economie e geopolitica mondiali.

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Israele e Hamas “sono molto vicini a un accordo di tregua temporanea”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel corso di una conferenza stampa nello Studio Ovale. L’ottimismo del tycoon arriva dopo che la Casa Bianca ha annunciato giovedì che Israele ha accettato una nuova proposta statunitense per un cessate il fuoco temporaneo con Hamas. Proprio ieri la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt aveva ribadito che Israele “appoggia e sostiene” la nuova proposta. I funzionari di Hamas hanno però risposto in maniera fredda alla bozza approvata da Israele, affermando di voler studiare tale proposta più attentamente prima di dare una risposta formale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo”

Roma, 13 maggio 2025 - La conclusione della campagna militare statunitense contro gli Houthi ha sorpreso molti, con Donald Trump che annuncia la resa dei ribelli yemeniti.

Cerca Video su questo argomento: Trump Israele Hamas Vicini Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Le notizie di giovedì 29 maggio sulla guerra Israele - Hamas; Perchè Trump sta spingendo ai margini Netanyahu; La proposta degli Stati Uniti accettata da Israele non soddisfa le richieste di Hamas - I media libanesi riferiscono di un'intensa ondata di attacchi dell'Aeronautica militare nel sud del Libano; Il mondo questa settimana: negoziati sull'Ucraina, Golden Dome, Cina-Russia, operazione Carri di Gedeone e …. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Hamas prende tempo sulla tregua. L'attacco frontale di Israele a Macron

Scrive msn.com: Il gruppo terroristico non ha ancora dato una risposta sul piano americano per Gaza: tregua di 60 giorni e detenuti in cambio di alcuni degli ostaggi. Trump assicura: «Vicini all’intesa» ...

Trump “Israele e Hamas vicini a una tregua temporanea”

Segnala msn.com: WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Israele e Hamas “sono molto vicini a un accordo di tregua temporanea”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nel corso di una conferenza stam ...

Medio Oriente, Israele attacca Macron: 'Fa una crociata contro di noi', Trump: 'A breve notizie su una tregua'

Lo riporta ansa.it: Duro attacco di Israele contro Emmanuel Macron, tacciato di condurre "una crociata contro lo Stato ebraico" e addirittura di celebrare "la sua festa nazionale il 7 ottobre", per aver sostenuto "il ...