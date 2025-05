Trump fa la guerra al talento

Donald Trump lancia un allerta sul futuro del talento negli Stati Uniti. Durante il suo intervento, ha messo in discussione l'accoglienza degli studenti stranieri nelle università americane, un tema che si inserisce nel dibattito più ampio sulla competizione globale in ambito tecnologico. In un'epoca in cui le menti brillanti sono sempre più ricercate, questo potrebbe avere ripercussioni significative sull'innovazione e la crescita economica. Chi sarà il vero vincitore in questa guerra al talento?

Nel giugno dello scorso anno, durante la campagna elettorale, Donald Trump disse in una conversazione con i celebri imprenditori tech di All-in Podcast: gli studenti stranieri negli Stati Uni. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Trump fa la guerra al talento

Ecco perché Trump ha fermato la guerra agli Houthi: tra costi e munizioni

Il presidente Donald Trump ha deciso di fermare la guerra contro gli Houthi, attirando l'attenzione sui crescenti costi militari.

Cerca Video su questo argomento: Trump Fa Guerra Talento Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Trump fa la guerra al talento; La guerra ai professori; Dazio intellettuale Gli studenti stranieri fuori da Harvard, e la misera guerra di Trump alle idee. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Trump sta facendo a pezzi il soft power americano

Scrive ilfoglio.it: Lo scontro con Harvard, il taglio degli aiuti umanitari, il ritiro da organismi come il Tribunale per i crimini di guerra russi, i voti all'Onu compiacenti con i regimi. Così si disintegra la capacità ...

Guerra Ucraina, Trump pronto a togliere restrizioni sull'uso di armi a Kiev. Wsj: «In arrivo sanzioni contro la Russia»

Secondo msn.com: L'approccio di Donald Trump nei confronti della guerra in Ucraina sembra essere di nuovo cambiato. Come infatti riprortato dal Wall Street Journal, che cita fonti vicine al presidente ...

Trump contro Putin ("impazzito") e Zelensky ("dannoso"), ribadisce: "Quella in Ucraina non è la mia guerra"

Scrive huffingtonpost.it: Intervento del presidente americano contro i due leader in guerra. Su Putin dice che "sta uccidendo inutilmente un sacco di persone" e se punta a ...