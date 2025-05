Trump Elon Musk uno dei più grandi leader e innovatori che il mondo abbia mai avuto

Elon Musk, figura emblematica dell'innovazione moderna, continua a conquistare l’attenzione. Le sue idee audaci non solo trasformano il settore tecnologico, ma influenzano anche le politiche globali, come dimostra il suo legame con importanti leader mondiali. In un'epoca in cui l'innovazione guida il cambiamento sociale ed economico, il contributo di Musk è una testimonianza del potere della creatività al servizio della collettività. Chi sarà il prossimo a seguire questa scia?

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Oggi parliamo di un uomo di nome Elon, uno dei più grandi leader e innovatori aziendali che il mondo abbia mai avuto. Si è fatto avanti per mettere il suo talento al servizio della nostra nazione e lo apprezziamo. Ha lavorato in modo instancabile, contribuendo a guidare il programma di riforma governativa più ampio e significativo”. A dirlo è il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di una conferenza stampa nello Studio Ovale insieme al patron di Tesla Elon Musk, che ha recentemente annunciato le sue dimissioni da funzionario governativo speciale dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Trump “Elon Musk uno dei più grandi leader e innovatori che il mondo abbia mai avuto”

