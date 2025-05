Trump e Musk in conferenza congiunta alla Casa Bianca | termina l' incarico governativo del Ceo di Tesla

In un colpo di scena che ha catturato l’attenzione del mondo, Donald Trump e Elon Musk hanno tenuto una conferenza congiunta alla Casa Bianca. Mentre il CEO di Tesla si prepara a lasciare ufficialmente il suo ruolo, le parole di Trump risuonano come un eco di un’era in cui innovazione e politica si intrecciano. Un addio o solo una nuova fase? Scopri come questa transizione potrebbe influenzare il futuro della tecnologia e dell’economia americana.

"Questo sarà il suo ultimo giorno, ma non davvero, perché lui sarà sempre con noi, ad aiutarci in ogni momento", ha dichiarato il presidente Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump e Musk in conferenza congiunta alla Casa Bianca: termina l'incarico governativo del Ceo di Tesla

Istanbul, ancora top secret i partecipanti. Zelensky: pronti a ogni negoziato. Trump: vado se ci sarà Putin

Istanbul si prepara a ospitare un vertice cruciale tra Mosca e Kiev, con partecipanti chiave come Zelensky e, potenzialmente, Trump, a condizione della presenza di Putin.

