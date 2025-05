Trump e Musk in conferenza congiunta alla Casa Bianca | Resto consigliere

In un evento senza precedenti, Trump e Musk si sono incontrati alla Casa Bianca, attirando l'attenzione di media e cittadini. Durante la conferenza, il presidente ha elogiato Musk, sottolineando il suo impatto duraturo sull'innovazione. Questo incontro segna un momento cruciale in un’epoca in cui le collaborazioni tra politica e tecnologia si fanno sempre più decisive per il futuro del Paese. Un legame che promette sorprese!

"Questo sarà il suo ultimo giorno, ma non davvero, perché lui sarà sempre con noi, ad aiutarci in ogni momento", ha dichiarato il presidente Usa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Trump e Musk in conferenza congiunta alla Casa Bianca: "Resto consigliere"

Istanbul, ancora top secret i partecipanti. Zelensky: pronti a ogni negoziato. Trump: vado se ci sarà Putin

Istanbul si prepara a ospitare un vertice cruciale tra Mosca e Kiev, con partecipanti chiave come Zelensky e, potenzialmente, Trump, a condizione della presenza di Putin.

