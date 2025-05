Trump e il consiglio a Macron dopo la manata di Brigitte | Chiudi la porta… – Video

Un episodio curioso che riaccende i riflettori sui rapporti tra i leader mondiali. Donald Trump, con il suo stile inconfondibile, ha offerto un "consiglio" a Macron dopo un gesto affettuoso della moglie Brigitte. In un'epoca in cui le interazioni tra politici e famiglie sono sotto la lente d'ingrandimento, questo siparietto dimostra come anche i momenti più casuali possano influenzare l'immagine pubblica. Chiudere la porta… oppure aprirla a nuove alleanze?

(Adnkronos) – "Emmanuel, chiudi la porta". E' il consiglio che Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, darebbe a Emmanuel Macron. Il presidente francese, durante il recente viaggio in Vietnam, è stato protagonista con la moglie Brigitte di un episodio analizzato al 'Var' (Video): prima di scendere dall'aereo, Macron ha ricevuto una doppia manata dalla moglie.

