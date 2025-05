Trump domani l' ultima conferenza stampa con Musk

Domani, un evento senza precedenti: Donald Trump ed Elon Musk si incontrano per l'ultima conferenza stampa allo Studio Ovale. Questo incontro non è solo una celebrazione di una collaborazione controversa, ma anche un riflesso di come tecnologia e politica continuano a intrecciarsi nel nostro mondo. Non perdere l'occasione di scoprire cosa riserverà il futuro: due dei personaggi più influenti della nostra epoca sveleranno i loro piani!

Domani Donald Trump ed Elon Musk terranno una conferenza stampa alle 13.30 ora locale, le 19.30 in Italia. "Domani alle 13:30 terrò una conferenza stampa con Elon Musk allo Studio Ovale. Sarà il suo ultimo giorno, ma non proprio, perché sarà sempre con noi e ci aiuterà in ogni momento. Elon è fantastico!", ha annunciato il presidente americano su Truth. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, domani l'ultima conferenza stampa con Musk

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium

Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Trump Domani Ultima Conferenza Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Trump, domani l'ultima conferenza stampa con Musk; Trump, domani l'ultima conferenza stampa con Musk; Trump, domani l'ultima conferenza stampa con Musk; Dazi, le ultime notizie in diretta | Caos sentenze: una Corte dà torto a Trump, un'altra mantiene in vigore i dazi. Crolla l'export, -7,5% ad aprile per l'Italia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Trump, domani l'ultima conferenza stampa con Musk

Lo riporta ansa.it: Domani Donald Trump ed Elon Musk terranno una conferenza stampa alle 13.30 ora locale, le 19.30 in Italia. "Domani alle 13:30 terrò una conferenza stampa con Elon Musk allo Studio Ovale. (ANSA) ...

Trump annuncia colloquio domani con Putin: “Guerra in Ucraina insensata, serve cessate il fuoco”

fanpage.it scrive: Il Presidente USA annuncia per domani, 19 maggio, una telefonata con l'omologo russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina ...

Trump: "Potrei andare a Istanbul domani"

Si legge su msn.com: AGI - Il presidente americano Donald Trump non ha escluso di andare domani a Istanbul per i colloqui sull'Ucraina ma nelle ultime ore si è complicato il quadro delle trattative che il governo turco de ...