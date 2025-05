Trump ' dazi importanti altrimenti gli Usa in pericolo'

Donald Trump, con la sua dichiarazione sui dazi, riaccende il dibattito sulle politiche commerciali americane. In un momento in cui le tensioni globali crescono, il presidente ex numero uno sottolinea l'importanza di proteggere l'economia nazionale. Ma questa scelta potrebbe avere ripercussioni sulle relazioni internazionali e sull'inflazione. Rimanere competitivi è cruciale: gli USA possono davvero permettersi di isolarsi? Una domanda che merita attenzione.

"I dazi sono molto importanti: senza il nostro Paese sarebbe in pericolo". Lo ha detto Donald Trump dicendosi soddisfatto della decisione della Corte d'Appello, che ha lasciato in vigore le tariffe che la Us Court of International Trade aveva bloccato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, 'dazi importanti, altrimenti gli Usa in pericolo'

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi”

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

