Trump congeda Musk | Un innovatore ha scoperto migliaia di frodi Il Nyt rivela | Miliardario drogato durante la campagna

In un mondo in cui la verità è sempre più sottile, la rivelazione del New York Times su Musk è sconvolgente: un miliardario che, tra innovazione e scandali, si lascia andare a un cocktail di sostanze. Questo episodio illumina il confine labile tra genio e autodistruzione. Mentre Trump si distacca, il contesto è chiaro: nel turbinio della politica e della tecnologia, la fragilità umana rimane un tema centrale. Scopri di più su questo intrigante intreccio!

Secondo il quotidiano Usa, il miliardario sostenitore di Trump faceva ricorso a un cocktail di circa 20 sostanze . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump "congeda" Musk: «Un innovatore, ha scoperto migliaia di frodi». Il Nyt rivela: «Miliardario drogato durante la campagna»

Il Nyt: «Musk si drogava durante la campagna elettorale di Trump». A breve conferenza del miliardario e del presidente

Durante la frenetica campagna elettorale di Trump, Elon Musk si sarebbe avvalso di un cocktail di circa 20 sostanze per affrontare la pressione.

