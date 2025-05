Trump congeda Musk | Un innovatore ha scoperto migliaia di frodi Il Nyt | Miliardario drogato durante la campagna

Una rivelazione scottante scuote il panorama politico e imprenditoriale: Trump si allontana da Musk, mentre emerge la notizia di un miliardario in difficoltà, accusato di aver fatto uso di un mix di 20 sostanze durante la campagna. Questo scandalo non solo solleva interrogativi sulla salute mentale dei leader, ma mette in luce le ombre che spesso si celano dietro il successo. Riflessioni necessarie in un'epoca dove l'apparenza può ingannare!

Secondo il quotidiano Usa, il miliardario sostenitore di Trump faceva ricorso a un cocktail di circa 20 sostanze . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump "congeda" Musk: «Un innovatore, ha scoperto migliaia di frodi». Il Nyt: «Miliardario drogato durante la campagna»

Il Nyt: «Musk si drogava durante la campagna elettorale di Trump». A breve conferenza del miliardario e del presidente

Durante la frenetica campagna elettorale di Trump, Elon Musk si sarebbe avvalso di un cocktail di circa 20 sostanze per affrontare la pressione.

Trump ringrazia Musk: "Innovatore"

Da rainews.it: "Elon Musk è uno dei più grandi innovatori al mondo" e "ha portato un cambiamento colossale" nella gestione degli affari governativi a Washington. Così Trump saluta e ringrazia il patron di Tesla, che ...

Trump congeda Musk: «Con lui un cambiamento colossale, resterà consigliere e amico»

unionesarda.it scrive: L’addio dopo 135 giorni di incarico. L’irritazione del Doge per lo speciale del Nyt sul suo abuso di droghe: «Solo bufale» ...

Trump: “Musk ha portato a Washington un cambiamento colossale”

Riporta repubblica.it: “E' uno dei più grandi imprenditori e innovatori che il mondo abbia mai prodotto", ha detto il presidente nella conferenza stampa con Elon Musk nello ...