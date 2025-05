Trump congeda Musk | Oggi il suo ultimo giorno ma sarà sempre con noi

Oggi segna un punto di svolta: Donald Trump saluta Elon Musk, ma la loro alleanza non finisce qui. In un'epoca dove tecnologia e politica si intrecciano sempre più, la conferenza stampa di stasera promette di svelare nuove dinamiche. Riflessioni sul futuro dell'innovazione e della governance potrebbero emergere, dando vita a scenari inaspettati. Restate sintonizzati: il legame fra potere e innovazione continua a evolversi!

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

