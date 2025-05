Trump congeda Musk dalla Casa Bianca con due complimenti Poi l’annuncio | Tregua a Gaza oggi o domani

Donald Trump ha salutato Elon Musk con parole di stima, ma le divergenze su temi cruciali segnalano una frattura. Mentre gli occhi sono puntati su Gaza, dove si profila una tregua imminente, il contrasto tra potere e innovazione si fa sempre più evidente. Questo incontro evidenzia come anche i giganti dell'industria non siano immuni da tensioni politiche. La collaborazione è possibile, ma a quale prezzo?

«Elon è uno dei più grandi imprenditori al mondo». Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale, in apertura della conferenza stampa per il saluto a Elon Musk. I due infatti, dopo un inizio idilliaco, hanno scoperto di avere vedute divergenti su diverse questioni. Non per questo il presidente americano non ha colto l’occasione per elogiare il lavoro del patron di Tesla al Doge, il Dipartimento dell’efficienza governativa creato per i massicci tagli alla spesa pubblica: «Ha scoperto migliaia di frodi, sono stati sprecati miliardi di dollari. Ha scoperto una spesa di 59 miliardi di dollari per stanze in hotel, borse di studio in Birmania, in Uganda». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Trump congeda Musk dalla Casa Bianca con due complimenti. Poi l’annuncio: «Tregua a Gaza oggi o domani»

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

Cerca Video su questo argomento: Trump Congeda Musk Casa Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Elon Musk lascia il DOGE: ridurre la spesa federale era 'una battaglia impossibile'; Elon Musk rompe con Donald Trump dopo le ultime mosse del governo e lascia il DOGE; Borse, le news di oggi 29 maggio. Stop ai dazi reciproci, Wall Street chiude in positivo; Controlli a Comacchio, denunce e sanzioni nei Lidi della movida. 🔗Ne parlano su altre fonti

Trump congeda Musk con una conferenza stampa alla Casa Bianca: “È il suo ultimo giorno, ma sarà sempre con noi”.

Scrive lamilano.it: Donald Trump congeda Elon Musk dal ruolo di consulente con una conferenza stampa alla Casa Bianca: “Ultimo giorno, ma sarà sempre con noi”. Il CEO di Tesla lascia tra polemiche e tensioni sul bilancio ...

Elon Musk esce dall'amministrazione Trump, l'addio con il presidente

Come scrive tg.la7.it: Per l'ultima volta forse insieme nello Studio Ovale, Elon Musk in piedi accanto alla scrivania presidenziale, mentre Donald Trump canta le sue lodi, stranamente, leggendo da un quaderno.

Trump e Musk in conferenza congiunta alla Casa Bianca: termina l'incarico governativo del Ceo di Tesla

Lo riporta msn.com: "Questo sarà il suo ultimo giorno, ma non davvero, perché lui sarà sempre con noi, ad aiutarci in ogni momento", ha dichiarato il presidente Usa ...