Trump congeda Musk dalla Casa Bianca con due complimenti Poi l’annuncio | Tregua a Gaza oggi o domani – I video

Nel cuore della Casa Bianca, un saluto sorprendente: Donald Trump congeda Elon Musk, lodandone l'impatto imprenditoriale. Ma mentre i due si separano, il mondo attende notizie di pace da Gaza. Questa situazione evidenzia come le dinamiche tra leader globali possano influenzare non solo l'economia, ma anche la geopolitica. La tensione internazionale si intreccia con innovazione e visioni contrastanti. Cosa ci riserverà il futuro?

«Elon è uno dei più grandi imprenditori al mondo». Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale, in apertura della conferenza stampa per il saluto a Elon Musk. I due infatti, dopo un inizio idilliaco, hanno scoperto di avere vedute divergenti su diverse questioni. Non per questo il presidente americano non ha colto l’occasione per elogiare il lavoro del patron di Tesla al Doge, il Dipartimento dell’efficienza governativa creato per i massicci tagli alla spesa pubblica: «Ha scoperto migliaia di frodi, sono stati sprecati miliardi di dollari. Ha scoperto una spesa di 59 miliardi di dollari per stanze in hotel, borse di studio in Birmania, in Uganda». 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Trump congeda Musk dalla Casa Bianca con due complimenti. Poi l’annuncio: «Tregua a Gaza oggi o domani» – I video

Trump in Arabia Saudita con Elkann, Musk, Zuckerberg, Fink e Altman, tycoon: "Da Riad a investimenti per 1000 mld $ negli Usa", ok di Washington a vendita di armi per 1,4 mld $ agli Emirati

Donald Trump è in Arabia Saudita per il primo viaggio diplomatico del suo secondo mandato, accompagnato da un gruppo di magnati tra cui Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Fink e Sam Altman.

Cerca Video su questo argomento: Trump Congeda Musk Casa Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Elon Musk dice addio al Doge: lascia l’amministrazione Trump e torna a concentrarsi su Tesla; Elon Musk lascia il DOGE: ridurre la spesa federale era 'una battaglia impossibile'; Elon Musk rompe con Donald Trump dopo le ultime mosse del governo e lascia il DOGE; Borse, le news di oggi 29 maggio. Stop ai dazi reciproci, Wall Street chiude in positivo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Trump congeda Musk dalla Casa Bianca con due complimenti. Poi l’annuncio: «Tregua a Gaza oggi o domani» – Il video

Come scrive msn.com: La conferenza stampa per la fine dell'incarico a capo del Doge del miliardario, definito dal presidente Usa «il migliore del mondo». Il gelo nello studio Ovale tra i due e le risposte di Trump ai gior ...

Trump congeda Musk con una conferenza stampa alla Casa Bianca: “È il suo ultimo giorno, ma sarà sempre con noi”.

Si legge su lamilano.it: Donald Trump congeda Elon Musk dal ruolo di consulente con una conferenza stampa alla Casa Bianca: “Ultimo giorno, ma sarà sempre con noi”. Il CEO di Tesla lascia tra polemiche e tensioni sul bilancio ...

Finiscono i 130 giorni del mandato di Elon Musk alla Casa Bianca, Trump gli dona una chiave d'oro

Come scrive ilgiornale.it: Il Presidente Usa Donad Trump ha donato una chiave d'oro ad Elon Musk durante la conferenza stampa di saluto per la fine dei suoi 130 giorni di mandato al Doge, il dipartimento governativo per il tagl ...