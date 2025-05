Trump attacca i giudici che hanno fermato i suoi dazi | Decisione orribile sentenza politica che distrugge il potere presidenziale

Donald Trump non le manda a dire: «Sentenza politica che distrugge il potere presidenziale!» Sono ore di tensione e colpi di scena che mettono in discussione la stabilità del sistema economico globale. La cancellazione dei suoi dazi potrebbe avere conseguenze inaspettate per i mercati e le relazioni commerciali internazionali. In un clima di instabilità, l'impatto di queste decisioni risuonerà ben oltre le frontiere americane. Chi avrà la meglio in questa battaglia?

Ventiquattro ore di fuoco, colpi di scena e accuse pesantissime che rischiano di scatenare una crisi costituzionale e di riverberarsi sull’economia globale. La controversa politica dei dazi di Donald Trump è finita al centro di una battaglia giudiziaria senza precedenti. Tutto è iniziato con una sentenza della US Court of International Trade (CIT), un tribunale federale di New York con giurisdizione sulle questioni commerciali, che ha dichiarato “illegali” gran parte delle tariffe imposte dal presidente, ordinandone il blocco entro dieci giorni. La reazione della Casa Bianca è stata immediata ed è culminata con una sospensione temporanea del verdetto ottenuta in extremis dalla Corte d’Appello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump attacca i giudici che hanno fermato i suoi dazi: “Decisione orribile, sentenza politica che distrugge il potere presidenziale”

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi”

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

