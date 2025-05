Truffa superbonus | 3 indagati sequestro di 300mila euro e immobili

Il fenomeno delle truffe legate ai superbonus continua a preoccupare l'Italia, con tre indagati e 300.000 euro di crediti fiscali sequestrati a Fermo. Questo caso non è isolato, ma si inserisce in un contesto nazionale che mette alla prova la fiducia nel settore edilizio e nelle politiche di incentivazione. Riflessioni su come proteggere il patrimonio pubblico e privato sono più attuali che mai. Non sottovalutiamo questa allerta!

Fermo, 30 maggio 2025 – Tre persone indagate, una misura cautelare patrimoniale e circa 300.000 euro di crediti fiscali sequestrati. È questo il bilancio di un’indagine della Guardia di Finanza di Fermo sulle truffe dei superbonus. Su delega della Procura della Repubblica, i militari delle Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo e impeditivo emesso dal gip di Fermo. Il provvedimento, eseguito dagli uomini del Nucleo di polizia economico finanziaria, ha disposto il sequestro preventivo di 167.000 euro di crediti fiscali inesistenti, oltre che il sequestro impeditivo dei crediti ancora nella disponibilità dei terzi cessionari per l’importo di 110. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Truffa superbonus: 3 indagati, sequestro di 300mila euro e immobili

