Truffa del doppio Spid come difendersi | chi rischia di veder svanire stipendi e rimborsi Irpef

La truffa del doppio SPID è un fenomeno in crescita che può mettere a rischio stipendi e rimborsi IRPEF di molti cittadini. Con l'avanzare della digitalizzazione, la sicurezza online diventa cruciale. Per difenderti, attiva l'autenticazione a due fattori e non condividere mai i tuoi dati sensibili. Ricorda: prevenire è sempre meglio che curare! Non lasciare che i malintenzionati minaccino il tuo futuro economico.

Di truffe, ormai ce ne sono tante. E i malintenzionati ocercano e trovano sempre nuove tecniche per raggirare i malcapitati, soprattutto in ambito digitale. Tentativi di usurpazione di dati e codici ma anche una nuova minaccia che sta diventando sempre più palpabile. Negli ultimi mesi, come. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Truffa del doppio Spid, come difendersi: chi rischia di veder svanire stipendi e rimborsi Irpef

Truffa dello Spid, a rischio stipendi degli statali, penioni e rimborsi Irpef; La truffa del doppio Spid: ecco chi rischia di vedere svanire stipendi, pensioni e rimborsi Irpef; Spid clonato, attacco informatico al portale NoiPA: stipendi e pensioni a rischio; Come funziona la truffa dello Spid clonato: a rischio ci sono stipendi e pensioni.

today.it scrive: I bersagli principali di questa truffa sono i lavoratori pubblici, come insegnanti, operatori sanitari e dipendenti della pubbliche amministrazioni, che utilizzano abitualmente il portale NoiPA per la ...

Da ilmattino.it: La truffa del doppio Spid mette a rischio anche gli stipendi degli statali. Con un'identità digitale clonata intestata a nome di un dipendente pubblico è possibile infatti ...

Da tg24.sky.it: I cybercriminali clonano le identità digitali e accedono alle aree personali dei dipendenti pubblici: così, modificando l'Iban, dirottano i versamenti e rubano i soldi. Per difendersi, verificare ...