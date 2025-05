Trovate tracce di cannabis nelle caramelle Happy Cola Fizz | adulti e bambini si sono sentiti male Haribo ritira le confezioni dal mercato olandese

Colpo di scena in Olanda: Haribo ritira le caramelle “Happy Cola Fizz” dopo che tracce di cannabis hanno messo in allerta adulti e bambini. Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza alimentare e la regolamentazione dei prodotti dolciari, ora più che mai a rischio in un mercato che cerca di attirare i giovani. La sicurezza è fondamentale: cosa ne pensate? È tempo di alzare la guardia sulla qualità dei nostri snack preferiti!

Colpo di scena in Olanda. Haribo ha ritirato oggi le caramelle del suo marchio “ Happy Cola Fizz ” dopo la scoperta di cannabis in alcune confezioni e dopo che diverse persone, fra le quali dei bambini, si erano sentite male. Il vicepresidente della società tedesca degli orsetti gommosi, Patrick Tax, ha garantito che “la sicurezza dei nostri consumatori è la nostra priorità assoluta, e Haribo prende questo incidente con la massima serietà. È una questione sulla quale si sta indagando, e noi lavoriamo in stretta collaborazione con le autorità olandesi per sostenere l’inchiesta”. “Non mangiate quelle caramelle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trovate tracce di cannabis nelle caramelle Happy Cola Fizz: adulti e bambini si sono sentiti male. Haribo ritira le confezioni dal mercato olandese

Cannabis nelle caramelle Haribo alla Cola, famiglia in ospedale nei Paesi Bassi: scatta il richiamo

Haribo ha avviato un richiamo preventivo delle confezioni di caramelle Happy Cola F!ZZ vendute nei Paesi Bassi, dopo che alcune sono risultate contaminate da cannabis, causando malori tra i consumatori.

