Haribo, simbolo di dolcezza e spensieratezza, affronta un imprevisto che fa riflettere: tracce di cannabis nelle sue famose caramelle “Happy Cola Fizz” ritirate dal mercato olandese. Questo episodio evidenzia l'importanza della sicurezza alimentare, soprattutto in un momento in cui il benessere dei più piccoli è al primo posto. Non solo caramelle, ma un tema più ampio: la necessità di vigilanza nell’industria alimentare. Cosa ci riserva il futuro?

La nota azienda dolciaria Haribo ha ritirato oggi, giovedì 29 maggio, dal mercato olandese le caramelle gommose “Happy Cola Fizz” dopo che in alcune confezioni sono state rinvenute tracce di cannabis. La decisione è arrivata in seguito a diversi casi di malessere registrati tra consumatori, tra cui anche bambini, che avevano consumato il prodotto. L’allarme è stato lanciato dalla polizia, dopo che alcuni soggetti sono finiti sotto osservazione medica. A quel punto, l’Autorità per la sicurezza alimentare olandese (NVWA) ha effettuato accertamenti, rilevando la contaminazione in almeno tre sacchetti. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Trovate tracce di cannabis nelle caramelle alla Cola, Haribo ritira le confezioni dal mercato olandese

