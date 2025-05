Troppi alberi sacrificati per il cantiere

L’abbattimento di alberi secolari per la riqualificazione di via III Novembre a Lizzano accende il dibattito sulla sostenibilità nei lavori pubblici. Il consigliere Giuliano Riccioni ha sollevato preoccupazioni: quanti altri polmoni verdi stiamo sacrificando in nome del progresso? Questa situazione riflette un trend sempre più attuale: l'urgente necessità di bilanciare sviluppo urbano e tutela dell'ambiente. Un tema che tocca tutti, dai cittadini ai decisori politici.

I lavori di riqualificazione di via III Novembre a Lizzano arrivano in consiglio regionale. A far discutere è, soprattutto, l’abbattimento di alcuni alberi, che ombreggiavano il viale principale del paese, durante le operazioni di cantiere partite a inizio aprile. Nei giorni scorsi, in seguito a una segnalazione del consigliere Giuliano Riccioni del gruppo di minoranza ‘la svolta buona’, la capogruppo di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti ha coinvolto la giunta regionale, presentando un’interrogazione. Nelle premesse del documento si legge che "la riqualificazione prevedrebbe una sistemazione della pavimentazione e dei cordoli, senza interventi drastici sulle alberature", ma che in realtà "l’intervento sarebbe stato allargato anche a piante che non presentavano problemi vegetativi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Troppi alberi sacrificati per il cantiere"

