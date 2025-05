Trolley griffati aperitivi cravatte La Corte dei Conti accende un faro sulle spese della Regione a Osaka

La Corte dei Conti mette sotto la lente d'ingrandimento le spese della Regione Lazio per l'Expo di Osaka. Un faro acceso su trolley griffati e aperitivi di lusso che solleva interrogativi sulla gestione dei fondi pubblici. In un periodo in cui la sostenibilit√† e l'efficienza sono al centro del dibattito, queste spese rischiano di diventare simbolo di un‚ÄôItalia che fatica a conciliare innovazione e responsabilit√† economica. √ą tempo di riconsiderare le priorit√†!

I magistrati della Corte dei Conti hanno deciso di aprire un fascicolo sulle spese della Regione Lazio per la spedizione a Osaka, in Giappone, in occasione dell'Expo. L'esposto era stato presentato il 20 maggio dal consigliere di Azione Alessio D'Amato.¬† La spedizione del Lazio a Osaka La. 🔗 Leggi su Romatoday.it ¬© Romatoday.it - Trolley griffati, aperitivi, cravatte. La Corte dei Conti accende un faro sulle spese della Regione a Osaka

Corte dei Conti e Pubblica Amministrazione, la via maestra è quella del dialogo

La Corte dei Conti e la pubblica amministrazione possono trovare un terreno comune attraverso il dialogo.

