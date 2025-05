Trofreo Sagra del Bombolone le foto della corsa

Un mix irresistibile di sport e dolcezza ha animato la 33ª edizione della "Sagra del Bombolone" a Larciano. La corsa ha attratto appassionati e famiglie, confermando un trend sempre più forte: eventi ludico-sportivi che celebrano le tradizioni locali. Il sapore del bombolone, simbolo di convivialità, ha reso la giornata ancora più speciale. Non è solo una corsa, è una festa per il corpo e per il palato!

Larciano (Pistoia), 30 maggio 2025 – Si è svolta con grande partecipazione la 33ª edizione della manifestazione podistica " Sagra del Bombolone ", organizzata in collaborazione con l’Atletica Colonna ASD di Larciano. L’evento, inserito all’interno della tradizionale festa promossa dal Circolo ARCI Colonna nel parco Berlinguer, ha saputo unire sport e gastronomia in un connubio vincente. Protagonisti indiscussi della serata il bombolone alla crema e la ciambellina fritta, simboli golosi di una manifestazione che, sotto l’egida della Uisp, ha segnato una delle prime gare podistiche competitive serali nella provincia di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofreo Sagra del Bombolone, le foto della corsa

A Larciano torna il Trofeo Sagra del Bombolone

Il 29 maggio 2025, Larciano si prepara a festeggiare il 33° Trofeo Sagra del Bombolone, una manifestazione podistica che unisce sport e tradizione.

Cerca Video su questo argomento: Trofreo Sagra Bombolone Foto Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Trofreo Sagra del Bombolone, le foto della corsa; A Larciano torna il Trofeo Sagra del Bombolone; A Larciano torna il Trofeo Sagra del Bombolone. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Trofreo Sagra del Bombolone, le foto della corsa

Si legge su lanazione.it: Larciano (Pistoia), 30 maggio 2025 – Si è svolta con grande partecipazione la 33ª edizione della manifestazione podistica " Sagra del Bombolone ", organizzata in collaborazione con l’Atletica Colonna ...

Trofeo Sagra del Bombolone, le foto e i vincitori della corsa

Segnala sport.quotidiano.net: Larciano (Pistoia), 26 maggio 2023 – Oltre 300 podisti hanno dato vita alla edizione numero 31 del Trofeo sagra del Bombolone, gara podistica competitiva di 7 chilometri su di un percorso misto ...

A Larciano torna il Trofeo Sagra del Bombolone

Segnala msn.com: Larciano (Pistoia), 25 maggio 2025 – Giovedì 29 maggio Larciano tornerà ad accogliere il tradizionale appuntamento podistico con il 33° Trofeo Sagra del Bombolone, evento organizzato in collaborazione ...