Trionfo italiano a Hvar | Taddeucci e Paltrinieri conquistano l' oro nella 5 km

Un giovedì d’oro per il nuoto italiano! A Hvar, nelle acque cristalline della Croazia, Ginevra Taddeucci ha conquistato l’oro nella 5 km, dimostrando che la determinazione porta sempre a risultati straordinari. Non solo una vittoria, ma un messaggio di rinascita e forza per il nostro sport, che continua a brillare a livello internazionale. Un evento che ribadisce l'importanza dell'agonismo e della passione: il futuro è luminoso!

Nelle acque cristalline della Croazia ci siamo riscoperti padroni. Il giovedì d'oro dell'Italia, sull'isola di Hvar, è iniziato con il successo europeo di Ginevra Taddeucci nella 5 km. Già argento sulla doppia distanza, la 27enne fiorentina si è imposta in 59'51"95 precedendo l'ungherese Viktoria Mihalyvari, argento, giunta a 1"99, e la spagnola Maria De Valdes Alvarez, bronzo, staccata di 4"08. Una gara condotta sempre in testa, per Ginevra, portacolori delle Fiamme Oro al primo grande trionfo individuale dopo il bronzo nella 10 km olimpica e l'argento nella 5 agli Europei 2024. Sesta Giulia Gabbrielleschi, nona Barbara Pozzobon.

Ginevra Taddeucci vince i 5 km agli Europei a Hvar in 59’51”95, 1.99 da Viktoria Mihalyvari

Ginevra Taddeucci ha brillato agli Europei di nuoto in acque libere, conquistando l’oro nei 5 km con un tempo straordinario di 59'51''95.

