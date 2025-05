Triathlon le World Series sbarcano ad Alghero per una tappa spettacolare

Il triathlon fa il suo grande ingresso ad Alghero, portando con sé un weekend di emozioni indimenticabili! Il 31 maggio, i migliori atleti del mondo si sfideranno in un evento che celebra non solo lo sport, ma anche la bellezza della Sardegna. Con la crescente passione per il benessere e la vita attiva, questa tappa rappresenta un’occasione unica per scoprire il fascino dell’isola, mentre si vive l’adrenalina delle gare. Non perdertelo!

Siamo pronti per un fine settimana spettacolare. La World Triathlon Championship Series 2025, infatti, sbarcare ad Alghero per la tappa italiana che sabato 31 maggio vedrà sfidarsi i migliori triatleti internazionali. Dopo Cagliari, quindi, si rimane in Sardegna, ma spostandosi di qualche chilometro. Dopo tre anni nel capoluogo, quindi, si volta pagina, ma le emozioni non mancheranno, anzi. Nello splendido scenario di Alghero si gareggerà su distanza olimpica, quindi con 1.500 metri nella parte di nuoto, 40 chilometri nella sezione di bici, quindi 10 chilometri nel tratto conclusivo di corsa. Nello splendido scenario della località sarda vedremo in azione i migliori triatleti del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, le World Series sbarcano ad Alghero per una tappa spettacolare

