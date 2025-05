Treviso accoglie le star del basket mondiale all' adidas Eurocamp 2025

Treviso si prepara a brillare sotto le luci del basket mondiale! Dal 31 maggio al 2 giugno, l’adidas Eurocamp 2025 trasformerà la città in un palcoscenico per le nuove stelle del basket. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori, dove talent scout e allenatori potranno scoprire i futuri campioni. In un'epoca in cui il basket unisce culture e nazioni, Treviso diventa il cuore pulsante di questa passione globale!

Dal 31 maggio al 2 giugno Treviso torna a essere il centro gravitazionale del basket mondiale. Sul parquet della Ghirada andrà in scena l’adidas Eurocamp 2025, uno degli appuntamenti più attesi da talent scout, general manager e allenatori NBA ed EuroLeague, ma soprattutto da chi vive il basket come cultura e linguaggio globale. Per tre giorni, i migliori prospetti internazionali tra i 18 e i 22 anni si sfideranno e si alleneranno sotto lo sguardo attento dei giganti della pallacanestro. Ospiti d’eccezione? Derrick Rose, l’MVP più giovane della storia NBA, simbolo di resilienza e talento puro, tornato sul parquet, questa volta come mentore, dopo il ritiro nel 2024. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Treviso accoglie le star del basket mondiale all'adidas Eurocamp 2025

Innovo group conferma: «Pronti ad acquisire la maggioranza di Treviso basket»

Innoveo Group conferma il suo interesse ad acquisire la maggioranza di Treviso Basket, rafforzando il suo impegno nel mondo dello sport e dell’imprenditoria.

Cerca Video su questo argomento: Treviso Accoglie Star Basket Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

LBA - Federico Pasquini nuovo GM di Treviso Basket

Lo riporta pianetabasket.com: Ora è ufficiale: Federico Pasquini è il nuovo General Manager della Nutribullet Treviso. "Treviso Basket è lieta di annunciare l’arrivo ...

Treviso Basket, il coach Francesco Vitucci lascia a fine stagione: l’annuncio della società

Da msn.com: TREVISO - Francesco Vitucci non sarà più l’allenatore di Treviso Basket al termine dell’attuale stagione. L’annuncio è arrivato oggi dalla società, ...

NutriBullet Treviso Basket - Bertram Derthona Tortona

Segnala dazn.com: Ultima giornata per il campionato di Serie A di basket: sul parquet del PalaVerde la NutriBullet Treviso Basket accoglie la Bertram Derthona Tortona. Gli ospiti sono ormai certi di un posto ai playoff ...