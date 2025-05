Trenord treni estate 2025 | da Milano a Malpensa ai laghi e alla Svizzera Le nuove corse e gli orari

Milano si prepara a un'estate di viaggi senza confini! Con le nuove corse Trenord, raggiungere Malpensa, i laghi e la Svizzera diventa un gioco da ragazzi. A partire da giugno, l’ampliamento dell’offerta ferroviaria offre più opzioni per esplorare il territorio lombardo e oltre. Non perdere l’occasione di scoprire nuove destinazioni, mentre il trend del turismo sostenibile continua a crescere. È il momento perfetto per viaggiare in treno!

Milano, 30 maggio 2025 – Novità da Trenord: in vista dell 'estate e con la ripresa del servizio autunnale si amplia l' offerta ferroviaria per chi viaggia in Lombardia e verso la Svizzera. A partire da giugno e fino al 28 settembre, verranno introdotte una serie di potenziamenti che riguardano sia i collegamenti aeroportuali verso Malpensa, sia le linee turistiche e pendolari, con nuove corse nei giorni festivi, nei fine settimana e in fascia serale, fino a toccare località transfrontaliere come Locarno, Bellinzona e Chiasso. La funzione ricerca orari su sito e App Trenord è aggiornata con le modifiche.

Sciopero treni 23 maggio 2025, orari e fasce garantite per Trenitalia, Italo e Trenord, come chiedere il rimborso

Il 23 maggio 2025 si terrà uno sciopero nazionale dei treni, proclamato dalle sigle sindacali autonome del settore.

