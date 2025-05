Trenord orario estivo ecco cosa cambia

Quest'estate, Trenord porta il viaggio a un livello superiore! Con nuovi collegamenti notturni tra Milano e l'Aeroporto di Malpensa, le avventure estive sono a portata di treno. E non è tutto: più corse verso il Lago Maggiore rendono perfette le gite del weekend. In un’epoca in cui il turismo sostenibile è in crescita, Trenord si fa pioniere, facilitando gli spostamenti senza stress. Salta a bordo e scopri l'Italia!

Per l’estate più collegamenti notturni fra Milano e l’Aeroporto di Milano Malpensa e più corse verso Arona e il Lago Maggiore nei festivi; da settembre un potenziamento del servizio per Pavia, Varese e Porto Ceresio, Novara, il Ticino e Locarno. Sono alcune delle novità previste dal nuovo orario di Trenord, che a partire da giugno . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Trenord Orario Estivo Cosa Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trenord, in Lombardia nuove corse dal 15 giugno con l’orario estivo; Trenord, nuovi orari estivi: le novità e i collegamenti potenziati; Trenord potenzia i collegamenti notturni per Malpensa. Le novità dell’orario estivo; Treni d’estate 2025: da Milano a Malpensa, ai laghi e oltre, tutte le novità di Trenord. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trenord, orario estivo, ecco cosa cambia

Segnala ilnotiziario.net: Per l’estate più collegamenti notturni fra Milano e l’Aeroporto di Milano Malpensa e più corse verso Arona e il Lago Maggiore nei festivi; da settembre un ...

Trenord, tutte le novità dell'orario estivo: nuovi collegamenti per Malpensa e il lago Maggiore

Si legge su msn.com: Per l'estate ci saranno più collegamenti notturni fra Milano e l'aeroporto di Milano Malpensa e più corse verso Arona e il Lago Maggiore nei festivi; da settembre ...

Trenord, nuovi orari estivi: le novità e i collegamenti potenziati

Riporta giornaledibrescia.it: Con l’arrivo della nuova stagione la compagnia ferroviaria offre più corse nei festivi. Da settembre collegamenti ulteriori sulle linee S13 ...