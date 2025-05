Trenord a giugno in arrivo un nuovo sciopero | treni a rischio per 23 ore

A giugno, il caos nei trasporti si fa di nuovo sentire: un nuovo sciopero di 23 ore dei treni Trenord potrebbe colpire duramente i pendolari novaresi e del Vco. Proclamato dal sindacato Orsa Ferrovie, questo evento si inserisce in un contesto di crescente malcontento nel settore dei trasporti. È ora di riflettere su come garantire viaggi più sicuri e puntuali per tutti! Preparati a pianificare alternative!

Nuovo sciopero dei treni in arrivo il prossimo mese, che potrebbe provocare disagi ai pendolari novaresi e del Vco. L'agitazione del personale di Trenord, proclamata dal sindacato Orsa Ferrovie, è infatti in programma nella giornata di lunedì 16 giugno. Secondo quanto comunicato sul sito. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Trenord, a giugno in arrivo un nuovo sciopero: treni a rischio per 23 ore

In arrivo il nuovo sciopero dei treni: quali sono le fasce orarie di garanzia di Trenord

In arrivo un nuovo sciopero dei treni, questa volta previsto per venerdì 23 maggio, con carattere nazionale.

Cerca Video su questo argomento: Trenord Giugno Arrivo Nuovo Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Trenord, in Lombardia nuove corse dal 15 giugno con l’orario estivo; Nuovo sciopero (regionale) dei treni in arrivo a giugno: viaggi a rischio per 23 ore; Trenord comunica ai cittadini / Avvisi / Novità / Homepage; Treni d’estate 2025: da Milano a Malpensa, ai laghi e oltre, tutte le novità di Trenord. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trenord, orario estivo, ecco cosa cambia

Riporta ilnotiziario.net: Per l’estate più collegamenti notturni fra Milano e l’Aeroporto di Milano Malpensa e più corse verso Arona e il Lago Maggiore nei festivi; da settembre un ...

Trenord, nuovi orari estivi: le novità e i collegamenti potenziati

Scrive giornaledibrescia.it: Con l’arrivo della nuova stagione la compagnia ferroviaria offre più corse nei festivi. Da settembre collegamenti ulteriori sulle linee S13 ...

Trenord, nuovi collegamenti tra Milano e Malpensa

varesepress.info scrive: Novità importanti per i pendolari e i viaggiatori lombardi. Trenord annuncia un potenziamento significativo dei servizi ferroviari per l'estate e i mesi ...