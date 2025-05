Tregua a Gaza | Netanyahu accetta il piano di Witkoff Hamas orientato a respingerlo

In un contesto di tensioni crescenti, la tregua a Gaza si fa strada tra speranze e scetticismi. Netanyahu ha accettato il piano dell'inviato americano Witkoff, ma l'assenza di una risposta da parte di Hamas solleva interrogativi sull'effettiva volontà di pace. Mentre i riflettori sono puntati sulla regione, il destino degli ostaggi rimane un tema cruciale. Riuscirà la diplomazia a prevalere sulle promesse non mantenute?

Israele ha accettato “l’ultima proposta” dell’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, che “ci è stata consegnata la notte scorsa”. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nel corso di un incontro con le famiglie degli ostaggi. “Hamas non ha ancora risposto – ha aggiunto Netanyahu – Non ci fidiamo delle promesse di Hamas . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Tregua a Gaza: Netanyahu accetta il piano di Witkoff. Hamas orientato a respingerlo

Gaza, Netanyahu: "Accettiamo la nuova proposta di Witkoff sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi"

Scrive msn.com: Con la pubblicazione di una nuova proposta elaborata dal mediatore Steve Witkoff gli Stati Uniti hanno la sensazione che una tregua di 60 giorni dei combattimenti a Gaza sia adesso a portata di mano.

Riporta ilmessaggero.it: La proposta c’è, ed è quella dell’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff. Ma l’intesa no. Per tutta la giornata di ieri, tra Israele, Stati Uniti e uffici di ...

repubblica.it scrive: La proposta dell’inviato americano Witkoff prevede 60 giorni di cessate il fuoco. Ci sono anche la liberazione di 10 ostaggi e il rilascio di detenuti ...