Tre studenti ottimizzano la logistica del Pastificio Groppi

Tre studenti hanno rivoluzionato la logistica del pastificio Groppi, leader nella pasta fresca, con un innovativo software di gestione. Questo strumento garantirà una tracciabilità impeccabile dalla produzione al magazzino, un passo fondamentale in un periodo in cui la sostenibilità e la trasparenza sono sempre più richieste dai consumatori. Un esempio brillante di come le nuove generazioni possano contribuire a modernizzare le tradizioni gastronomiche del nostro paese!

Hanno creato un software di gestione interno per garantire totale tracciabilità dalla produzione fino al magazzino del pastificio Groppi, leader della pasta fresca del territorio (tortelli, anolini, pisarèi, tortellini, passatelli, ecc.) che a breve sarà attivato, espressione, se ce ne fosse. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Tre studenti ottimizzano la logistica del Pastificio Groppi

