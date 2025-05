Tre serate nel futuro della cucina piemontese con le cene della guida I Cento di Torino

Scopri il futuro della cucina piemontese con "I Cento di Torino"! Tre serate imperdibili presso Eataly Torino Lingotto, dove la gastronomia d'autore si fonde con l'innovazione. Questo nuovo format offre un'opportunità unica per esplorare le tendenze culinarie che stanno rivoluzionando la ristorazione torinese. Non perdere l'occasione di assaporare piatti che raccontano una storia e anticipano un'evoluzione: il palato ti ringrazierà!

Arriva a Torino un nuovo format imperdibile per gli amanti della buona cucina e della gastronomia d'autore, un'occasione perfetta per scoprire come sta cambiando la ristorazione torinese attraverso esperienze culinarie uniche. "I Cento di Torino" da Eataly Torino Lingotto Eataly e la guida.

