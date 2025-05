Tre Ponti spiaggia interdetta ai bagnanti dal 3 al 13 giugno Il Comune | Lavori di pulizia e ripristino dell' arenile

Dal 3 al 13 giugno, la spiaggia dei Tre Ponti sarà chiusa ai bagnanti per lavori di pulizia e ripristino dell'arenile. Un'iniziativa fondamentale per preservare uno dei luoghi più amati dai livornesi, che durante l'estate si riversano qui in cerca di relax. Questo intervento non solo migliorerà l'esperienza dei visitatori, ma segna anche un passo verso una gestione più sostenibile delle nostre coste. La bellezza del mare merita cure!

La spiaggia dei Tre Ponti è da sempre uno dei luoghi preferiti dai livornesi che, specialmente d'estate, viene invasa da chi ha qualche ora libera e non vuole prendere lo scooter o l'auto per raggiungere il Romito oppure Tirrenia. Al momento la parte più vicina alla Rotonda è interdetta a causa. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Tre Ponti, spiaggia interdetta ai bagnanti dal 3 al 13 giugno. Il Comune: "Lavori di pulizia e ripristino dell'arenile"

