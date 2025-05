Tre cuccioli di capriolo falciati con il taglio dell' erba | Amputazioni gravissime

Tre cuccioli di capriolo sono stati tragicamente falciati durante il taglio dell'erba a Cene, Pradalunga e Vertova. Recuperati dalla Polizia provinciale di Bergamo e portati al Cras Wwf di Valpredina, questi piccoli animali rappresentano solo una parte del crescente problema della fauna selvatica colpita dall’attività umana. È fondamentale sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di tutelare la natura e proteggere gli abitanti silenziosi delle nostre campagne.

Negli ultimi giorni ben tre cuccioli di capriolo sono stati "falciati" a Cene, Pradalunga a Vertova, non lontano dal lago di Endine, recuperati dalla Polizia provinciale di Bergamo e consegnati al Cras Wwf di Valpredina, il Centro di recupero animali selvatici.

Attenzione ai cuccioli di cervo e capriolo: “Non accarezzateli”

In primavera, è comune imbattersi in cuccioli di cervo e capriolo nei prati. Anche se sembrano abbandonati, sono al sicuro: le madri li nascondono tra l'erba alta per sfamarli.

