Travolta schiacciata contro un muro e uccisa dall’auto in retro

Un tragico incidente ha stravolto la vita di una donna di 60 anni a Besozzo, dove è stata schiacciata contro un muro da un'auto in retromarcia. Questo episodio riaccende l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più urgente nell'era della mobilità crescente. Le indagini dei carabinieri offriranno chiarimenti su quanto accaduto, ma è fondamentale riflettere sulle misure necessarie per prevenire simili tragedie. La strada deve essere un luogo sicuro per tutti!

L’auto che inizia a muoversi in retromarcia, la urta e la spinge contro un muro fino a ucciderla. È l’incidente avvenuto in via 25 aprile a Besozzo (Varese) nel pomeriggio di venerdì 30 maggio. La vittima è una donna di circa 60 anni. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Travolta, schiacciata contro un muro e uccisa dall’auto in retro

Sinner stellare, stritola Ruud e vola in semifinale: «Sono stato perfetto» | Lo sconfitto: "Contro un muro a 160 km/h"

Sinner conquista le semifinali con una prestazione straordinaria, schiacciando Ruud con un netto 6-0, 6-1 in appena 64 minuti.

