Travolta in spiaggia a Pinarella l’investitore fa altri nomi nell’interrogatorio fiume

Una tragedia che scuote Pinarella e riaccende il dibattito sulla sicurezza sulle spiagge italiane. L'interrogatorio di Lerry Gnoli svela nuovi dettagli, ma pone anche interrogativi inquietanti: chi sono le altre persone coinvolte? Mentre l'estate si avvicina, è fondamentale riflettere sul nostro comportamento e sull'importanza della sicurezza per garantire una stagione serena a tutti. La vita di Elisa Spadavecchia non deve essere dimenticata.

Ravenna, 30 maggio 2025 – Il 54enne Lerry Gnoli, l’investitore della tragedia di Pinarella, in cui è morta Elisa Spadavecchia, nella tarda mattinata di oggi alla presenza del suo avvocato Vittorio Manes, è entrato negli uffici della Procura di Ravenna per uscirne quasi quattro ore dopo. Camicia sbottonata, occhiali da sole e mani dietro alla schiena. Rigorosamente accompagnato da uno dei suoi quattro figli e dalla partner, perché lui ha la patente revocata. Un interrogatorio fiume quello del Pm Lucrezia Ciriello per tentare di fare luce sull’incidente verificatosi sabato mattina sulla battigia di Pinarella di Cervia - litorale ravennate - dove il 54enne, con la ruspa con la quale stava spianando la spiaggia, ha travolto e ucciso sul colpo la 66enne turista vicentina Elisa Spadavecchia, insegnante in pensione (è indagato per omicidio colposo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Travolta in spiaggia a Pinarella, l’investitore fa altri nomi nell’interrogatorio fiume

Tragedia a Pinarella di Cervia: donna travolta e uccisa da ruspa in spiaggia

Una tragedia si è verificata a Pinarella di Cervia, dove una donna è stata tragicamente investita e uccisa da una ruspa mentre si trovava in spiaggia.

Cerca Video su questo argomento: Travolta Spiaggia Pinarella Investitore Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Travolta da una ruspa in spiaggia, il testimone: “Andava troppo forte. Potevo morire anche io”; Tragedia di Pinarella, era un’insegnante di Vicenza la donna uccisa da una ruspa in spiaggia. Investitore in stato di fermo; L’investitore dopo la tragedia in spiaggia: “Dispiaciutissimo”. Aveva già ucciso un uomo, la rabbia della nipote : “E’ inaccettabile”; Travolta dalla ruspa in spiaggia. «Omicidio colposo». L’investitore: «Non l'ho vista ma tutti i permessi erano in regola». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tragedia di Pinarella, era un’insegnante di Vicenza la donna uccisa da una ruspa in spiaggia. Investitore in stato di fermo

Scrive corriereromagna.it: È stata identificata la donna morta questa mattina a Pinarella, travolta da una ruspa in spiaggia. Si tratta di una turista vicentina di 66 anni , ...

La tragedia di Pinarella, l’investitore venerdì dal pm. Il marito della vittima: non voglio le sue scuse

Come scrive msn.com: La procura intende capire da quanto tempo esattamente il 54enne lavorasse con patente revocata. I familiari di Elisa Spadavecchia hanno fatto capire di non gradire la lettera che l’uomo vorrebbe loro ...

L’investitore della donna uccisa in spiaggia: “Dispiaciutissimo, è una tragedia immane”

Segnala msn.com: L’avvocato Vittorio Manes, che difende Lerry Gnoli: “Il mio cliente non si capacita di come possa essere successo. Sono 35 anni che fa questo mestiere” ...