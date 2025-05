Trattative USA-Cina in stallo | possibile telefonata tra Trump e Xi Jinping

Le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina sono in una fase di stallo, ma un possibile colloquio tra Trump e Xi Jinping potrebbe riaccendere la speranza di un accordo. In un contesto globale sempre più instabile, ogni mossa diplomatica assume un'importanza cruciale. Questo scenario ci invita a riflettere su quanto le relazioni internazionali influenzino non solo l'economia, ma anche il nostro quotidiano. Rimanere aggiornati è fondamentale!

Le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina sono un "po' in stallo" e potrebbero aver bisogno di essere rilanciate con una telefonata tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Lo ha detto il segretario al Tesoro Scott Bessent. "Credo che avremo altri colloqui nelle prossime settimane e credo che potremmo anche arrivare a una chiamata tra il presidente e Xi. L'entità dei colloqui richiederà che i leader si confrontino", ha messo in evidenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trattative USA-Cina in stallo: possibile telefonata tra Trump e Xi Jinping

Cerca Video su questo argomento: Trattative Usa Cina Stallo Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Colloqui commerciali USA proseguono nonostante sentenze, trattative con la Cina in stallo - Bessent; Bessent, i colloqui fra Usa e Cina 'un po' in stallo'; Colloqui sui dazi USA-Cina un po' in stallo, serve l'intervento di Trump e Xi, afferma Bessent; Dazi Usa-Cina, colloqui fermi, borse in netto calo. Su che cosa litigano le due super potenze. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Bessent, i colloqui fra Usa e Cina 'un po' in stallo'

ansa.it scrive: Le trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina sono un "po' in stallo e potrebbero aver bisogno di essere rilanciati con una telefonata tra Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Lo ha dett ...

Trattative USA-Cina in stallo: possibile telefonata tra Trump e Xi Jinping

Lo riporta quotidiano.net: Le trattative commerciali USA-Cina sono in stallo. Scott Bessent suggerisce un rilancio con una telefonata tra Trump e Xi.

Colloqui commerciali USA proseguono nonostante sentenze, trattative con la Cina in stallo - Bessent

Secondo it.investing.com: Gli Stati Uniti e la Cina avevano concordato all’inizio di maggio di ridurre temporaneamente i loro elevati dazi reciproci. Ma le relazioni tra i due paesi si sono in qualche modo deteriorate poiché ...