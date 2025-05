Trasporto pubblico gratuito per le forze dell' ordine | proroga fino al 30 settembre

Il trasporto pubblico gratuito per le forze dell'ordine è prorogato fino al 30 settembre. Un gesto concreto che valorizza il lavoro di chi garantisce la nostra sicurezza, in un contesto in cui la mobilità sostenibile sta guadagnando sempre più importanza. La misura non solo agevola gli agenti, ma promuove anche l'uso dei mezzi pubblici, contribuendo a una città più pulita e vivibile. Scopri quali altre iniziative sono in programma!

Le forze dell'ordine e i militari potranno continuare a viaggiare gratuitamente, per motivi di servizio, sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma, sia urbani che extraurbani. L'assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, ha firmato un decreto che estende il.

Oltre 70 milioni di euro per rafforzare il trasporto pubblico locale

La Giunta della Regione Lombardia ha approvato una delibera che destina oltre 70 milioni di euro al trasporto pubblico locale.

