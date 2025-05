Trasporto gratuito ai seggi per gli elettori con problemi di deambulazione

In un'epoca in cui l'inclusività è al centro del dibattito sociale, il Comune di Piacenza si distingue con un servizio di trasporto gratuito ai seggi. Questa iniziativa non solo facilita la partecipazione degli elettori con problemi di deambulazione, ma rappresenta anche un passo significativo verso una democrazia davvero accessibile. Uniamo le forze per garantire che ogni voce venga ascoltata, perché ogni voto conta!

Come avviene per ogni tornata di voto, anche in occasione del Referendum dell'8 e 9 giugno il Comune di Piacenza mette a disposizione un servizio di trasporto gratuito ai seggi per le persone con problemi di deambulazione, che non siano in grado di raggiungere in autonomia la propria sezione.

In vista dei referendum dell'8 e 9 giugno, è fondamentale garantire il diritto di voto alle persone con disabilità.

