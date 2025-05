Trasporti | porto Horgos +4 000 viaggi treni merci Cina-Europa a gen-mag

Il porto di Horgos ha raggiunto un traguardo straordinario: oltre 4.000 viaggi di treni merci Cina-Europa nel solo primo semestre! Questo snodo, cruciale per il commercio internazionale, non solo accelera il trasporto di beni ma riflette anche la crescente interconnessione dell'Asia con l'Europa. Mentre il mondo si adatta alle nuove dinamiche logistiche, Horgos si afferma come protagonista, rendendo il commercio più veloce e sostenibile. Curioso di scoprire come questa rete influ

Il porto di Horgos, un importante snodo ferroviario nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur, ha gestito oltre 4.000 viaggi di treni merci Cina-Europa (Asia centrale) quest’anno, dopo che un treno carico di apparecchiature elettroniche e meccaniche e’ partito ieri per Duisburg, in Germania. Ad oggi, il porto ha gestito un totale complessivo di oltre 46.000 viaggi di questi treni, con 87 tratte operative che collegano 46 citta’ e regioni in 18 Paesi, secondo la China Railway Urumqi Group Co., Ltd. Situati al confine tra Cina e Kazakistan, il porto di Horgos e il porto di Alashankou, noto anche come passo d’Alataw, sono i due principali gateway ferroviari dello Xinjiang. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Trasporti: porto Horgos, +4.000 viaggi treni merci Cina-Europa a gen-mag

