Un agrigentino è stato multato mentre trasportava rottami metallici con la patente scaduta da mesi. Questo episodio si inserisce nella più ampia operazione "Oro rosso", che mira a combattere il crescente fenomeno del traffico illegale di metalli. Un punto interessante? La questione dei rottami non riguarda solo la legalità, ma anche la sicurezza stradale! In un periodo in cui la sostenibilità è al centro delle discussioni, la corretta gestione dei rifiuti metallici diventa cruciale.

Trasportava rottami metallici. I poliziotti della Ferroviaria hanno sanzionato il conducente che guidava il mezzo con la patente scaduta da diversi mesi. Quinta giornata di operazione "Oro rosso" per il compartimento della Ferroviaria: gli agenti hanno fatto un raffica di controlli straordinari. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Trasportava rottami metallici con patente scaduta da diversi mesi: multato agrigentino

