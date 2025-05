Trascinato da vento e onde mentre fa kitesurf | recuperato a cinque miglia dalla costa

Episodi come questo ci ricordano quanto la natura possa essere imprevedibile, specialmente per chi ama gli sport acquatici. Il kitesurf, in forte crescita tra i giovani, richiede non solo abilità , ma anche un’attenta valutazione delle condizioni meteo. Questo sportivo, salvato a cinque miglia da Otranto, ha vissuto un'esperienza che mette in luce i rischi e l'adrenalina di sfidare vento e onde. La passione deve sempre andare di pari passo con la prudenza!

OTRANTO – Forse non aveva fatto i conti con la potenza delle raffiche di vento e con le onde alte circa un metro e mezzo lo sportivo, che mentre praticava kitesurf nelle acque salentine, si è ritrovato spinto via, al largo fino a ben cinque miglia dalla costa: è stato salvato, grazie ad un.

Un'intensa perturbazione sta interessando la Romagna, portando pioggia, vento e onde superiori ai due metri.

