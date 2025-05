Trapianti il ' modello Bari' presentato al Meeting Grandi Ospedali | Nel Policlinico bassi tempi di attesa

Il Policlinico di Bari ha fatto centro al Meeting Grandi Ospedali di Torino, presentando un modello di trapianto che sfida le attese: tempi tra i più rapidi d'Italia grazie a un'organizzazione impeccabile delle unità operative. Questo approccio innovativo non solo migliora le vite dei pazienti, ma rappresenta anche una risposta alle crescenti richieste nel settore sanitario. Scoprire come l’efficienza possa fare la differenza è un motivo in più per approfondire!

Organizzazione integrata delle unità operative e tempi di attesa tra i più bassi d'Italia: il Policlinico di Bari ha portato la sua esperienza nel campo dei trapianti al Meeting Grandi Ospedali di Torino. Il direttore generale, Antonio Sanguedolce, ha illustrato i risultati raggiunti e le.

